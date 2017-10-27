Samsung'un OLED TV'lerini beklemeyin, gelmeyecek!

Güney Koreli şirket, OLED TV konusundaki kararını vermiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz gün bir etkinlikte Samsung Electronics tarafından ele alınan OLED TV konusu, teknoloji devinin gündeminde değil. Bunun sebebi olarak ise, OLED TV panellerinin uzun ömürlü olmadığı ve bunun neticesinde de uzun ömürlü olması beklenen TV platformu için uygun olmayacağı gösteriliyor.

Samsung, OLED ekranların akıllı telefonlar gibi ömürleri nispeten daha kısa cihazlar için iyi olduğunu söylerken, OLED panellerin, uzun kullanımlarda ekran yanması ve görüntü kaynaklı sorunlar yaşamasının muhtemel olacağını belirtiyor. Öte yandan geliştirdikleri QLED TV'lere de değinen şirket, QLED panellerin performansının OLED panellerden daha iyi olduğunu iddia ediyor.





Samsung, QLED panellerinde kullandığı Quantum Dot teknolojisine güveniyor. Kontrast sağlayan, güç verimliliği yaratan ve ekran parlaklığını geliştiren yarı iletken nanokristallerle, OLED panellere göre daha iyi görüntü sunduklarını söyleyen şirket, yine QLED TV'lerin ekran yanması gibi sorunlara maruz kalmadığını da belirtiyor.



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