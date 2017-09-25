Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy X geliyor!

Samsung'un ilk olarak Foldable olarak ortaya çıkan, ardından da Galaxy X ismini alan katlanabilir akıllı telefonu hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı. Tamamen esnek bir tasarıma sahip olacağı ve böylece istendiği şekilde eğilip bükülebileceği söylenen Galaxy X, ne zaman ortaya çıkacak henüz bilinmiyor. Fakat LetsGoDigital'in ortaya çıkarttığı bazı dosyalar, telefonun gerçekliğini ispat etmeye yetiyor.

Galaxy X'in SM-G888 kod adına sahip olduğu biliniyor. Kore Ulusal Radyo Araştırılmaları Kurumu (NRRA) tarafından hazırlanan raporda, model numarasına ek olarak "N0" kodunun da yer aldığı biliniyor. Bu ekleme ise, telefonun Güney Kore'de piyasaya çıkacağına işaret olarak algılanıyor.

Samsung Galaxy X'in ne zaman tanıtılacağı ve piyasaya çıkacağı ise belirsiz. Öte yandan telefonun yalnızca Güney Kore'de mi satışa sunulacağı, yoksa dünya geneline mi açılacağı da belirsizliğini koruyor. Bekleyip göreceğiz.



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