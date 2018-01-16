Samsung'un katlanabilir telefonu CES 2018'da görüntülendi!

Samsung'un katlanabilir bir telefon çıkaracağına dair söylentiler bir süredir ortalarda dolaşıyor. Katlanabilir ekran teknolojisi son zamanlarda oldukça fazla gelişme yaşadı, bu yüzden böyle bir telefonun da çıkması kaçınılmaz. Teknoloji firmaları katlanabilir telefon konseptleriyle yıllardır oynuyorlar ama görünüşe bakılırsa ancak şimdi bu teknoloji gerçek bir cihazda kullanılacak kadar gelişti.

Yeni bir habere göre, Samsung'un çıkaracağı bir katlanabilir telefonun gelişimi gayet güzel ilerliyor ve firma, telefonu CES 2018'de özel bir gösterim alanında bazı partnerlerine telefonu sergilemiş. Telefona şimdilik gözlemcileri tarafından verilen isim Galaxy X.

Firmanın CES'te hem içe hem dışa katlanan akıllı telefon tasarımlarını gösterdiği söyleniyor. Özel toplantıya katıldığı düşünülen bir kişiye göre, telefon 7.3 inç ekrana sahip ve ekran, OLED teknolojisini kullanıyor.

Haberler, cihazın üretiminin yılın ilerleyen zamanlarında başlayacağına işaret ediyor ve bu da Samsung'un, katlanabilir bir telefonu 2019'a kadar görmeyeceğimize dair önceki söylemleriyle örtüşüyor.

Diğer yandan Samsung, katlanabilir telefon konusunda elbette tekel olmayacak. Katlanabilir telefonlar üzerinde Apple'ın yanı sıra Microsoft da çalışıyor ve uzun süredir söylentileri duyulan Surface Phone'un benzer bir katlanabilir ekrana sahip olması bekleniyor. Microsoft'un cihazının sene sonundan önce çıkma ihtimali de var, bu durumda Samsung'u da geçebilir.



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