Samsung'un katlanabilen telefonu ne zaman geliyor?

Samsung, kıvrılabilen telefonlarla ilgili planlarını çoğu kez bizlerle açıkça paylaşmayı tercih etti. Bazı dedikodular, böyle bir telefonun 2018'in sonuna doğru gelebileceğini söylüyordu. Bu fazla iyimser bir iddia gibi görünse de, Samsung'un en son finansal verileri, iddianın doğru olabileceğini gösteriyor.

Firma, Q4 2017 gelir duyurusunda ekran paneli işinin 2018 itibariyle "katlanabilir ekran gibi uygulamalardaki yetkinliklerini geliştireceğini" belirtti. Elbette bu açıklama, telefonun bu sene tanıtıma hazır hale geleceği anlamını taşımıyor. Yine de böyle bir ihtimal var. Cihazın en azından 2019'da hazır olmasını bekleyebiliriz.

Samsung'un açıklamasında şu sözcükler de dikkat çekiyor: "Samsung, mobil işinde telefonlarını farklılaştırmak için OLED ekranlar gibi en son teknolojilere uyum sağlamak gibi çalışmalarını sürdürecektir."

Samsung'un teknolojiyle ilgili bazı sorunlar yaşıyor olması da muhtemel. Samsung'un mobil bölümünün başındaki Koh Dong-jin'in "hala aşmamız gereken bazı dayanıklılık sorunları var" dediğini hatırlıyoruz. Yine de Galaxy X için çok uzun süre beklemeyeceğiz gibi görünüyor.



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