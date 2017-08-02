Samsung'un en hızlı telefonu: Galaxy S9

Teknoloji endüstrisi tüm hızıyla gelişmeyi sürdürüyor. Bunun yansımasını en hızlı gördüğümüz akıllı telefon pazarı, her yıl daha hızlı, daha güçlü ve daha yenilikçi modellere ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda gelecek sene yine bir ilke şahit olacak gibi görünüyoruz. Zira Galaxy S9, en hızlı akıllı telefon olacak gibi görünüyor; en azından ilk ibareler bu yönde.

Hayır, "en hızlısı" derken bu defa işlemci gücüyle yüksek performans vadeden anlamında söylemiyoruz. Gelecek nesil Exynos işlemcilerde yer alacak 6 taşıyıcılı LTE modemlerle toplamda 1.2 gigabit (Gbps) maksimum indirme hızı sağlanacak. Bu da mevcut Galaxy S8'de bulunan modemin üzerine performans anlamında gelecek yüzde 20'lik bir artış demek.

Samsung'un mevcut Exynos 9 Serisi (8895) işlemcisinde yer alan LTE modem 5CA'yı destekliyor. Samsung Galaxy S9'da 6CA destekli bir modem göreceğiz. Yüzde 20'lik artışın pratikte karşılığını ise, 10 saniye içinde HD kalitede tüm bir filmin akıllı telefonunuza ineceği şeklinde yorumlayabiliriz. Öte yandan görüntülü arama ve canlı yayınlar sırasında verinin arabelleğe alınma süresi de tamamen ortadan kalkmış olacak. Yani bu sıralarda ek bir "buffering" süresi görmeyeceğiz.



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