Rüşvet skandalı sonrası dev şirketin CEO'su istifa etti

Samsung Electronics, CEO'su ve Başkan Yardımcısı Kwon Oh-hyun’un görevlerinden istifa ettiği duyurdu. Şirkette yönetim kurulu üyeliği ve bileşen grubunun başkanlığı gibi görevler de yürüten Oh-hyun, Mart 2018’de görevini tamamen bırakacak.

Habertürk'ün haberine göre her yıl gelirlerini üçe katlayarak büyümeye devam eden Samsung, ağustosta Kıdemli Başkan Yardımcısı olan ve şirketin sonraki CEO'su olarak görülen Lee Jae-yong’un yolsuzluk davası sonucunda tutuklanmasıyla sarsılmıştı. Samsung'un varisi 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kwon, çalışanlara gönderdiği e-postada, içeriden ve dışarıdan krizlerle mücadele ettikleri bu dönemde Samsung’un yeni bir yönetimle yeni bir sayfa açması gerektiğine inandığını belirtti.

E-postada dikkat çekilen krizlerden bir tanesinin, Lee Jae-yong’un tutuklanması olduğu aşikâr. Jae-yong her ne kadar Samsung Electronics’in düzenli işlerinde rol almasa da, yolsuzluk nedeniyle tutuklanmasının firma operasyonlarında ve kültüründe derin çatlaklar yarattığı düşünülüyordu. Oh-hyun'un istifası bu fikri destekledi.

Samsung'un 2015 yılında günlük görevlerini bırakan eş başkanları BK Yoon ile JK Shin hâlâ unvanlarını koruyorlar ve yeni yönetim grubu oluşturulana kadar şirketi yönetmeleri muhtemel görülüyor.