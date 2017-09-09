Samsung'un açığını bul, 200 bin doları kap!

Teknoloji ilerleyip hayatımızın içine girdikçe, güvenlik daha büyük bir sorun olmaya başlıyor. Sonuçta giyilebilir cihazlar, kameralar her an yanı başımızda ve bunların bilgisayar korsanları tarafından avlanması çok büyük sorun teşkil edebilir. Burada sorumluluk firmalar kadar kullanıcılara da düşüyor. Gizliliğinizi korumak için elinizden geleni yapmak zorundasınız. Sonuçta siber savaşlar çok uzak değil.



Pek çok firmanın çantalar dolusu para harcadığı güvenlik konusunda bir hamle de Samsung’dan geldi. Güney Koreli üretici, 2015’ten bugüne kadar çıkan 38 cihazı ve pek çok Samsung servisini kapsıyor. Bu servisler arasında Samsung Pay, Samsung Pass, Bixby gibi yeni şeyler de yer alıyor. Verilen ödüllerin 200 dolar ile 200,000 dolar arasında olacağı ilan edildi. Ödülü almak için herhangi başka bir işlem yapmadan yazılımlardaki potansiyel açıkları bulmanız gerekiyor.



Samsung tarihinin en büyük programlarından birisi olan Mobil Güvenlik Ödülleri Programı dahilinde pek çok beyaz şapkalı hacker’ın ödül alabileceği düşünülüyor.