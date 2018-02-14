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    Samsung'u bıraktı, Google'a transfer oldu!

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Samsung mobil departmanında görev yapan Injong Rhee, terfi almasından henüz 1 ay geçmesine rağmen Google'a transfer oldu. Rhee'nin, Samsung'ta önemli işlere imza attığı biliniyor.

    ZDNet tarafından paylaşılan bilgiye göre Samsung CTO'su Injong Rhee'nin Google'a geçmesi, kişisel nedenlerden kaynaklanıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü resmi LınkedIn hesabından Google'da işe başladığını belirten Rhee, IoT yani nesnelerin interneti konusuna odaklanacağını ve Google'ın bulut yönetici sistemi Diane Greene‘e rapor sunacağını açıkladı. 

    Samsungu bıraktı, Googlea transfer oldu

    Samsung'a 2011 yılında başlayan Rhee'nin, güvenlik platformu Knox ve ödeme sistemleri konusunda da Samsung Pay'de görev yaptığı biliniyor. Ayrıca, Rhee, Samsung'un gururla adından söz ettiği Bixby'de de önemli bir rol oynadı. Google'ın son zamanlarda nesnelerin interneti konusuna yoğunlaştığı biliniyordu. Şimdi de Rhee'nin Google'a geçmesinin, Google'ın nesnelerin interneti projesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. 

    Etiketler: Samsung , CTO , Injong Rhee , Google , Transfer
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