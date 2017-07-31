Samsung'tan yepyeni telefon: Galaxy On7 Prime

Samsung Electronics, geliştirdiği Galaxy On7 Prime akıllı telefonunu Türkiye'de ilk kez Samsung Online Mağaza'da (http://shop.samsung.com/tr) satışa sundu. Sahip olduğu bağlantı özellikleri ve 3.300 mAh batarya gücüyle ön plana çıkan Galaxy On7 Prime'ı alanlar aynı zamanda 299 TL değerindeki Level U kulaklığa sahip olacak. Galaxy On7 Prime, siyah ve altın renk seçenekleriyle tüketicilerle buluşacak.

Samsung Galaxy On7 Prime, metal kasa ve 32 GB dahili hafıza gibi Y kuşağı için dikkat çeken özelliklere sahip. Daha hızlı gezinme ve yükleme/indirme hızı sunan Galaxy On7 Prime, sahip olduğu özellikler ile kullanıcıların daha az veri tüketimiyle daha çok içeriğe ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca sahip olduğu 3300 mAh batarya ile kullanıcılar 12 saate kadar 4G internet kullanabiliyor. Galaxy On7 Prime, Dual SIM özelliğiyle de fark yaratıyor.

5.5 inç ekranla gelen Galaxy On7 Prime, tasarımını tamamlayan metal arka kaplaması ile öne çıkıyor. 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip Galaxy On7 Prime ile selfie deneyimi de söz konusu. Galaxy On7 Prime selfie çekmek isteyenlerin el hareketlerini algılayabiliyor ve grup selfie fotoğrafları için 120 derecelik geniş çekim açısısağlıyor. Kullanıcılar, özel anları anında yakalamak için, çift tıklamayla kamerayı hızlı ve farklı bir şekilde açabiliyorlar.



32 GB dahili hafızayla satışa sunulan Galaxy On7 Prime'in hafızası, harici kart desteğiyle 256 GB gibi oldukça yüksek boyutlara kadar artırılabiliyor. Böylece kullanıcılar sevdikleri fotoğraf, video ve şarkıları yanlarında taşıyabiliyor.