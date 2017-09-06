Samsung'tan yepyeni bir telefon daha: Galaxy J7 Plus

Samsung, daha önce sızan ikinci çift kameralı telefonu Galaxy J7+'ı tanıttı. Yeni Galaxy J7+, Galaxy J7'ye (2017) kıyasla biraz değiştirilmiş teknik özelliklere sahip. Tek parça metal gövdeyle gelen Galaxy J7+, 5,5 inç'lik Full HD AMOLED ekran sunuyor. Telefonun arka tarafında 13 megapiksellik bir f/1,7 sensör ve 5 megapiksellik bir f/1,9 sensör bulunuyor. Ön tarafta ise bir flaş ve 16MP'lik bir kamera mevcut. Arka yüzdeki çift kamera, OnePlus 5 ve Galaxy Note 8'deki gibi gerçekçi bokeh kareleri oluşturmanıza izin veriyor.

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemci ve 4GB RAM ile gelen telefonda 32GB depolama alanı ve microSD kart yuvası var. Android 7.1 ile gelen Galaxy J7+, 3.000mAh kapasiteli bir pille geliyor. Cihazın diğer özellikleri arasında ön yüzdeki parmak izi tarayıcısı, çoklu pencere desteği, açılır pencere desteği ve kulaklık girişi var.

Galaxy J7+, siyah, altın ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacak.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: SAMSUNG'UN CESUR TASARIMA SAHİP TELEFONLARI