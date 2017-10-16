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    Samsung'tan yepyeni bir telefon daha: Galaxy J2 2017!

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 07:47 | Son Güncelleme:

    Samsung, Galaxy J serisine yeni bir halka daha ekledi; Galaxy J2 2017 sürümü ortaya çıkardı. Peki Samsung'un yeni telefonu hangi özelliklerle geliyor?

    Samsung, modeli ilk olarak Hindistan’da satışa sunacak. 4.7 inç büyüklüğünde 540×960 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranı bulunan model 1.3 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden gücünü alıyor.

    1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama kapasitesinin yer aldığı Galaxy J2 2017 Edition modelinde microSD kart desteği unutulmamış. Kamera tarafındaysa 5 Megapiksel ana kameraya ek olarak 2 Megapiksellik bir ön kameraya yer verilmiş.

    Samsungtan yepyeni bir telefon daha: Galaxy J2 2017

    8.4 mm kalınlığa ve 130 gram ağırlığa sahip Galaxy J2 2017 gücünü 2000 mAh bataryadan alıyor. Hindistan’da 7390 INR yani yaklaşık olarak 110 dolar fiyata sahip olan modelin yakın zamanda ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.

    Etiketler: telefon
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