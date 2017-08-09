Samsung'tan yeni telefon: Galaxy S8 Active!

Samsung, hassas Galaxy S8'i yanlışlıkla düşürüp kırmaktan çekinenler için Galaxy S8 Active'i duyurdu. Çatlamaya, toza ve suya dayanıklı bir telefon olan Galaxy S8 Active, Samsung'a göre gezginlerden çalışkan ebevenylere herkese uygun. Tabi Samsung, "herkes" ile yalnızca AT&T müşterilerinden bahsediyor çünkü cihaz yalnızca ABD'nin mobil hizmet sağlayıcılarından AT&T'de satılıyor. Telefon, metal çerçevesi ve tamponu sayesinde ekstra sağlamlık sunuyor ve şoka dayanıklı yapısı sayesinde 1,5 metreden çoğu zaman güvenle düşebiliyor.



5,8 inç quad HD Super AMOLED ekranlı telefon, 18,5:9 ekran oranıyla Galaxy S8'e yetişiyor. Ancak Galaxy S8'in şık kıvrımları ve "Infinity Display" etiketli ekranı bu telefonda tam anlamıyla yer bulmamış. Yine de cihazın boyutu, Galaxy S8 Plus kadar büyük değil. 4.000mAh kapasiteli büyük bir pille gelen telefon, 3.000mAh pile sahip Galaxy S8 ve 3.500mAh pile sahip Galaxy S8 Plus'tan daha uzun bir pil ömrü sunuyor. Böylece uzun yolculuklarınızda sizi yarı yolda bırakmıyor.

6,2 inç'lik Galaxy S8 Plus kadar pahalı olan Galaxy S8 Active, AT&T'de 30 aylık, ayda 28,34 dolarlık bir planla satılıyor. Meteor Gray ve Titanium Gold renk seçeneklerine sahip cihazın ABD fiyatı ise 849,99 dolar.



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