MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Samsung'tan yeni kapaklı telefon!

    Samsung'tan yeni kapaklı telefon!

    chip.com.tr
    04 Ağustos 2017 - 13:46Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 13:46

    Samsung, uzun zamandır beklenen yeni telefonu Leader 8'i resmi olarak duyurdu! İşte Leader 8 hakkında bilmeniz gerekenler...

    Anlaşılan, kapaklı telefon modası bir kez daha başlıyor. Cep telefonlarına bir dönem damgasını vuran "kapaklı furyası" şimdilerde Samsung'la bir kez daha hareketlenecek gibi görünüyor. Zira Samsung, SM-9298 model numaralı veya diğer adıyla Leader 8 kapaklı akıllı telefonunu resmi olarak duyurdu.

    Leader 8, 4.2 inç büyüklüğüne Full HD Super AMOLED ekrann sahibi. Qualcomm Snapdragon 821 işlemciden güç alan telefonda, 4 GB RAM ve 64GB depolama alanı yer alıyor. Leader 8'de microSD kart desteği de unutulmamış.

    Leader 8'in hem ön hem arka kamerası bulunuyor. Arka yüzeyde 12 megapiksel ve f/1.7 diyaframlı bir lens yer alıyor; ön tarafta ise 5 megapiksel ve f/1.9 diyaframlı kamera bizi karşılıyor.

    Samsungtan yeni kapaklı telefon

    Leader 8'in boyutları 130.2 x 62.6 x 15.9 mm. Ağırlığı 235 gram. Bu da onu şu an açık ara en ağır telefonlar arasına sokuyor. Telefonda 2300 mAh kapasitesinde bir batarya ve kablosuz şarj desteği yer aldığını da söyleyelim.

    Leader 8'de Samsung Pay, Güvenli Klasör ve çok fonksiyonlu ayarlanabilir tuşlar ile S Voice yeteneğinin yer aldığını söyleyelim. Ancak bu telefonda ne yazık ki Bixby yok.

    Leader 8 veya kod adıyla SM-9298, Çin'de satışa sunulacak. Telefonun Avrupa veya ABD pazarına açılmayacağı söyleniyor, ancak bunu elbette zamanla öğreneceğiz.

    Etiketler: samsung , telefon , samsung leader 8
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri