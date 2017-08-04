Samsung'tan yeni kapaklı telefon!

Anlaşılan, kapaklı telefon modası bir kez daha başlıyor. Cep telefonlarına bir dönem damgasını vuran "kapaklı furyası" şimdilerde Samsung'la bir kez daha hareketlenecek gibi görünüyor. Zira Samsung, SM-9298 model numaralı veya diğer adıyla Leader 8 kapaklı akıllı telefonunu resmi olarak duyurdu.

Leader 8, 4.2 inç büyüklüğüne Full HD Super AMOLED ekrann sahibi. Qualcomm Snapdragon 821 işlemciden güç alan telefonda, 4 GB RAM ve 64GB depolama alanı yer alıyor. Leader 8'de microSD kart desteği de unutulmamış.

Leader 8'in hem ön hem arka kamerası bulunuyor. Arka yüzeyde 12 megapiksel ve f/1.7 diyaframlı bir lens yer alıyor; ön tarafta ise 5 megapiksel ve f/1.9 diyaframlı kamera bizi karşılıyor.





Leader 8'in boyutları 130.2 x 62.6 x 15.9 mm. Ağırlığı 235 gram. Bu da onu şu an açık ara en ağır telefonlar arasına sokuyor. Telefonda 2300 mAh kapasitesinde bir batarya ve kablosuz şarj desteği yer aldığını da söyleyelim.

Leader 8'de Samsung Pay, Güvenli Klasör ve çok fonksiyonlu ayarlanabilir tuşlar ile S Voice yeteneğinin yer aldığını söyleyelim. Ancak bu telefonda ne yazık ki Bixby yok.

Leader 8 veya kod adıyla SM-9298, Çin'de satışa sunulacak. Telefonun Avrupa veya ABD pazarına açılmayacağı söyleniyor, ancak bunu elbette zamanla öğreneceğiz.