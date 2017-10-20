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    Samsung'tan sıra dışı laptop: El hareketlerini algılıyor ve...

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 07:57 | Son Güncelleme:

    Samsung'un yeni bir patenti, havada el hareketlerinizi algılayan bir laptop üzerinde çalıştığına işaret ediyor!

    Samsung, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne yeni bir laptop için patent kaydı yaptı. Üst uç olacağı düşünülen makinenin force-touch trackpad ve temas olmadan kullanıcı girişini algılama gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

    Yalnız Windows Hello'dan farklı olarak, tabii teknoloji uygulamaya geçerse, kullanıcıların bir el hareketini yaparken ellerini trackpad'in üzerine getirmeleri gerekecek. Çünkü gerekli algılayıcılar trackpad panelinin içine entegre edilmiş.

    Samsung, el hareketini algılayarak cihaz kontrolünü geçmişte de denemişti. Galaxy S4, tam takım bir Air Gesture özelliği ile geliyordu, bu sayede kullanıcılar web sayfalarını cihaza dokunmadan kaydırabiliyor, telefon aramalarına da dokunmadan cevap verebiliyorlardı.

    Samsungtan sıra dışı laptop: El hareketlerini algılıyor ve...

    Ama Air Gesture pek uzun süre ortalarda kalmadı. Galaxy S6 çıktığında tamamen yok olmuştu, muhtemel sebebi de insanların çok az ilgi göstermiş olmasıydı. Galax S4'ü çok sevip, özelliği hiç kullanmayan kullanıcılar epey fazlaydı.

    chip.com.tr'nin haberine göre Samsung'un düzenli olarak patent kaydı yaptığını ve bu teknolojilerin nadiren gün yüzü gördüğünü biliyoruz. Ama acaba bu seferki insanların eline ulaşacak bir istisna olabilir mi? Muhtemelen hayır, ama bu hiç umutlanamayacağımız anlamına gelmiyor.

    Etiketler: dizüstü bilgisayar
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