Samsung'tan interaktif dijital pano: Flip!

Samsung Electronics, CES 2018 katılımcılarına Samsung Flip dijital toplantı panosu ile "Geleceğin İşyeri" vizyonuna bir İlk Bakış atma fırsatı sunacak. Şirketin İlk Bakış etkinliğinde duyurduğu Samsung Flip WM55H işletmelerin toplantıları organize ederken, gerçekleştirirken veya tekrarlarken karşı karşıya kaldığı en önemli güçlüklere çözüm getirerek katılımcıların toplantılara dijital olarak katılımını artırıyor.

Standart kâğıt toplantı panolarının ve analog toplantı panolarının gelişmiş bir uyarlaması olan Samsung Flip'in ekranı, oyunun kurallarını değiştiren fikirler yaratma fırsatlarını artırırken geleneksel yazı yazma hissini de koruyor. Samsung Flip öncüllerinden farklı olarak tek bir içeriğin aynı anda birden fazla kullanıcı katkısıyla oluşturulmasına, kolayca paylaşılmasına, notlar konulmasına, taşınmasına, hatta aranmasına izin veriyor. Ayrıca, Flip'in taşınabilir, tekerlekli standı her mekânı toplantı odasına dönüştürebiliyor, sınırlı toplantı alanı bulunan işletmelere ilave esneklik sağlıyor. Son olarak, kullanıcı dostu olarak tasarlanan Flip ekranının sezgisel arayüzü toplantılarda zamanında ve kesintisiz iletişime imkan sağlıyor.

Samsung Flip aynı anda birden fazla kullanıcının katılımına izin vererek bir toplantıda tüm seslerin ve fikirlerin duyulmasını sağlıyor. Aynı anda dört farklı katılımcı parmaklarını veya çift-taraflı kalemi kullanarak doğrudan ekran üzerinde içerik girebiliyor veya yorum yapabiliyor. Bunu yaparken her kullanıcı kendi yazma stilini, yazı boyutunu ve rengini kullanabiliyor, her yorum izleyici dostu UHD çözünürlüğü sayesinde net ve görülebilir oluyor.

Samsung Flip ekranı, kullanıcı etkileşimini artırmak için hem kablosuz hem de USB ve mobil portları üzerinden bağlantı imkânı sunan gelişmiş cihaz uyumluluğuna da sahip. Entegre ekran-paylaşım fonksiyonu Flip içeriğini herhangi bir kesintiye veya görsel kalite düşüklüğüne neden olmadan, bağlı olduğu bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda veya tabletlerde görüntülemeye izin veriyor. Benzer şekilde, kullanıcılar kişisel cihazlarındaki içeriği de Flip ekranına göndererek yapılan tartışmalara yeni fikirlerle katılım sağlayabiliyor.





Geleneksel bir toplantıda gereksinim duyulan çok sayıda aracı şık, hepsi bir arada bir tasarımla kendinde birleştiren Samsung Flip ekranı, daha önce görülmemiş bir iş bölümü verimliliği sunuyor. Ekranla etkileşime girmek için özel bir dokunmatik kalem kullanmanın zorunlu olmadığı Flip'te katılımcılar notlarını hızlı bir avuç içi dokunuşla kolayca silebiliyor. Flip kullanıcıları kendilerini anında ve doğrudan doğruya spesifik bir içeriğe yönlendiren gömülü arama fonksiyonlarıyla 20 sayfaya kadar yazma alanına erişebiliyor. Katılımcıların belli bir detaya erişmek için sayfalar veya satırlar arasında arama yapmak zorunda kalmalarından kaynaklanan zaman kayıpları, aksamalar ve duraksamalar bu sürekli ve kaydırmalı akış sayesinde ortadan kalkıyor.

Her Flip sayfası ihtiyaca göre kişiselleştirilebiliyor, toplantının gerektirdiği duruma göre yatay veya dikey olarak ayarlanabiliyor. Yüksekliği ayarlanabilen standı sayesinde Flip kullanıcıların tercih ettiği pozisyona uygun bir şekilde yerleştirilebiliyor ve böylece yazı alanı maksimize edilebiliyor. Merkezi, yuvarlak masa tarzı toplantılarda ise kullanıcılar Flip ekranını çıkarıp onun yerine duvara monte edilebilen başka bir ekran kullanabiliyor.

Samsung Flip ekranı toplantı bitiminde tüm içeriği merkezi bir veritabanına, güvenli olarak kaydediyor. Geleneksel toplantıların sonunda hep yaşanan, elle tutulmuş notların toplanması, düzenlenmesi gibi sıkıntıların tümü böylece tarihe karışıyor. Yüksek güvenlikli, şifre korumalı sistem, toplantı detaylarını yalnızca onaylı kullanıcıların erişebileceği şekilde koruma altına alıyor. Toplantı kolaylaştırıcıları ve katılımcıları sisteme şifreyle erişimsağlayarak toplantı içeriğini bilgisayarlarına indirebiliyor, e-postayla paylaşabiliyor veya yazdırabiliyor. Kullanıcılar isterlerse toplantı notlarını bir USB sürücüye veya diğer harici kaynaklara da kaydedebiliyor.