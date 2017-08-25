Samsung'tan daha ucuza Galaxy Note 8 geliyor!

Samsung Galaxy Note 8 tanıtıldı tanıtılmasına ancak sahip olduğu yüksek fiyatı görenleri bir hayli şaşırttı. Aslında telefonun 4000 TL üstü bandına gireceği biliniyordu, fakat yine de ülkemize böylesine (4999 TL) yüksek bir fiyat etiketiyle geleceğini görmek, bir akıllı telefon için oldukça şaşırtıcı doğrusu. Fakat Samsung'un buna farklı planları var.

Bilindiği gibi Note 8, 6 GB RAM'e sahip. Samsung, daha önce Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri için de 6 GB'lık versiyonları çıkartmış ve Çin'de bunları satışa sunmuştu. Bu defa da benzer senaryoyu Note 8 için uygulayacak, ancak bu defa bunu RAM kapasitesini aşağı çekerek yapacak.

Note 8'in 6 GB'lık versiyonunu Best Buy ve T-Mobile gibi noktalarda 930 Dolar üzerinden satışa sunan Samsung, 4 GB'lı Note 8 için 800 Dolar yeter diyecek. En azından gelen bilgiler şimdilik bu yönde. Samsung'un 4 GB'lık Note 8'i de Çin'de satması bekleniyor.



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