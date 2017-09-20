Samsung'tan çok önemli Bixby güncellemesi

Samsung'un Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 gibi en yeni cihazlarıyla gelen Bixby düğmesi, bazı kullanıcılar arasında oldukça tartışmalı bir konuya dönüşmüştü.

Düğmenin bazı kullanıcılar için kolaylıktan çok sıkıntıya neden olması üzerine ortaya çıkan üçüncü parti uygulamalar, düğmenin işlevini değiştirmeye veya düğmeyi tamamen kapatmaya izin veriyordu. Düğmenin işlevselliğiyle oynanmasından pek memnun olmayan Samsung ise güncellemelerle bu çözümleri engelleme yoluna gitmişti.

Samsung, bugün yayınladığı bir işlev güncellemesiyle Bixby düğmesini tamamen kapatmaya izin vermeye başladı. Ancak güncellemenin her zamanki gibi kademeli olarak dağıtıldığını ve her Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8'e henüz ulaşmadığını belirtelim. Düğmeyi kapattığınızda Bixby'yi tamamen kapatmış sayılmadığınızı, ekranın sol tarafından sürükleyerek sanal asistanı çağırabildiğinizi de ekleyelim.



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