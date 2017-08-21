Samsung'tan çok hızlı kablosuz veri transferi teknolojisi

Keyssa, Apple iPod'un mucitlerinden biri olarak da bilinen Tony Fadell tarafından desteklenen, Kaliforniya'da yeni kurulan bir organizasyon. Keyssa, cep telefonlarının kablo ve Wi-Fi bağlantısı gerektirmeden büyük miktarlarda veri transferi yapabilmesini sağlayan bir teknoloji geliştirdi.

Keyssa'nın CEO'su Eric Almgren, firmasının Fadell'den destek gördüğünü, ayrıca Samsung ve Intel'in girişim bölümlerinden de destek gördüğünü doğruladı. Firma, destekleyicilerinden 100 milyon doların üzerinde para aldı.

Firmanın kiss (öpücük) teknolojisi ile, HD filmler gibi büyük dosyalar sadece saniyeler içinde transfer edilebiliyor. Tek yapılması gerekense transfer yapacak cihazları birbirine yaklaştırmak.

Keyssa'nın hedefi, akıllı telefon ve laptop gibi cihazların kalın kablo bağlantılarından kurtulmasını sağlamak. Bu teknolojisini piyasaya çıkarmayı başarırsa, bu yeni kablosuz veri transferi tekniği birçok çeşit cihazda görülebilir.

chip.com.tr'nin haberine göre firma şu an, bu teknolojiyi cep telefonlarına getirmek için Samsung ve Foxconn ile iş birliği içinde.