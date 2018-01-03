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Samsung'tan Chrome OS'lu tablet

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 06:39 | Son Güncelleme:

Samsung'un bugüne kadar piyasaya sürdüğü Chromebook'lar istenilen başarıyı sağlayamadı. Ancak şirket Chrome OS platformuna yönelik planlarından vazgeçmiş değil.

Son çıkan bilgilere göre Samsung, Chrome OS işletim sistemli bir tablet üzerinde çalışıyor. "Natulius" kod adıyla isimlendirilen tabletin, ekranı ile klavyesinin birbirinden ayrılabildiği doğrulandı. İlk çıkan bilgilere göre Natulius, Chrome OS ile çalışan bir Galaxy Book'tan fazlası olacak. Natulius'da yedinci nesil Intel Core işlemci olacağı tahmin ediliyor.

Sızdırılan bilgilere göre, tablette LG G6 gibi telefonlarda kullanılan Sony IMX258 kamera sensörü bulunacak. Bu zamana kadar çıkan Chromebook'ların büyük bir bölümünde 720p çözünürlüklü kameralar bulunuyor. Yani Samsung, Natulius ile Chromebook ekosistemine farklı bir soluk kazandıracak. Natulius'un ekran boyutunun 12 inç veya altında olacağı düşünülüyor. Cihazın, CES 2018'de tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: Samsung'un Chrome OS işletim sistemli yeni tableti
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