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Samsung'tan çamaşırları jet hızında yıkayan çamaşır makinesi

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 06:51 | Son Güncelleme:

Samsung'un CES'te tanıttığı yeni çamaşır makinesi QuickDrive, çamaşırlarınızı çok daha hızlı yıkadığını iddia ediyor!

Samsung'un QuickDrive çamaşır makinesini ilk olarak geçen sene Berlin'deki IFA teknoloji konferansında duymuştuk. Şimdi ise görünüşe bakılırsa kompakt ev eşyası CES 2018'de çıkışını yapıyor. QuickDrive'ın ABD versiyonu WW6850N'nin fiyatı açıklanmasa da, çamaşır makinesinin senenin ilerleyen vakitlerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsungtan çamaşırları jet hızında yıkayan çamaşır makinesi

Bu makine hakkındaki en ilginç şey isminde yer alıyor, "QuickDrive". Samsung, bu makinenin çamaşırlarınızı aynı performansta "%35'e kadar daha hızlı" yıkayacağını iddia ediyor. Ayrıca Samsung'un SmartThings platformu ile de çalışması bekleniyor.

Diğer bir ilginç yanı ise boyutu. WW6850N, sadece 24 inç boyutu ile oldukça küçük bir makine. Özellikle kısıtlı alana sahip kişilerin QuickDrive'dan memnun kalması bekleniyor.

Etiketler: çamaşır makinesi
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