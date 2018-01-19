Samsung'tan 16 GB GDDR6 bellek

Yeni nesil grafik kartları ve sistemlerde kritik rol oynayacağının altı çizilen GDDR6 yoğunluk, performans ve enerji verimliliği ile dikkat çekiyor. 8K Ultra HD video işleme, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zeka anlamında da 16 Gb GDDR6 fark yaratacak.

ShiftdeIete'ın heberine göre, Samsung, 11 Ocak tarihinde Aquabolt adıyla ikinci nesil HBM2 üretimine de başladıklarını duyurmuştu. Bu çipler ise süper bilgisayarlar ve üst seviye grafik kartlarında kullanılacak. Pin başına 2.4 Gbps hızlara ulaşacak bellek çipleri, GDDR5 bellek ile kıyaslandığında 9.6 kez daha hızlı. Toplamda paket başına 307 Gbps bant genişliği de detaylar arasında.