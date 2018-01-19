Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Samsung'tan 16 GB GDDR6 bellek

Samsung'tan 16 GB GDDR6 bellek

Hürriyet Haber
19.01.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

Samsung, mevcut GDDR5 belleklere göre iki kat hız ve yoğunluk seviyesi sunacak olan 16-gigabit (Gb) GDDR6 bellek modüllerinin üretimine başlandığını duyurdu.

Yeni nesil grafik kartları ve sistemlerde kritik rol oynayacağının altı çizilen GDDR6 yoğunluk, performans ve enerji verimliliği ile dikkat çekiyor. 8K Ultra HD video işleme, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zeka anlamında da 16 Gb GDDR6 fark yaratacak. 

ShiftdeIete'ın heberine göre, Samsung, 11 Ocak tarihinde Aquabolt adıyla ikinci nesil HBM2 üretimine de başladıklarını duyurmuştu. Bu çipler ise süper bilgisayarlar ve üst seviye grafik kartlarında kullanılacak. Pin başına 2.4 Gbps hızlara ulaşacak bellek çipleri, GDDR5 bellek ile kıyaslandığında 9.6 kez daha hızlı. Toplamda paket başına 307 Gbps bant genişliği de detaylar arasında.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri