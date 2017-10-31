Samsung'ta yüzler gülüyor, kârını üçe katladı!

Samsung, Eylül'de sona eren 3 aylık dönemde hafıza çipi bölümünün güçlü gelirlerinin katkısıyla karını neredeyse üçe katladı.

3. çeyrekte faaliyet karı 14,5 trilyon won, net kar 11,2 trilyon won olurken, gelirler de yüzde 29,8 artışla 62,1 trilyon won seviyesine ulaştı.

Şirket, daha önce yaptığı açıklamada faaliyet karını 14,5 trilyon won, gelirleri 62,1 trilyon won tahmin etmişti.





Hafıza çipi bölümünün 3. çeyrekte faaliyet karı 10 trilyon won oldu. Mobil telefon bölümü ise 3,3 trilyon won faaliyet karı elde etti.