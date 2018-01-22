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Samsung telefonlarını yavaşlatıyor mu?

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde Apple, cihazların yavaşlatıldığı iddiasıyla gündeme gelmiş ve şirket de bu durumu doğrulamıştı. Apple'dan sonra da İtalyan yetkililer bu kez Samsung'un cihazlarını yavaşlattığı iddiasını ortaya koydu. Samsung'tan ise açıklama gecikmedi.

Apple'a cihazların bilerek yavaşlatıldığı üzere tüm kullanıcılar tarafından dava açılmış ve şirket gündeme oturmuştu. Şimdi de Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Apple ile aynı konuma geçti. İtalyan yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, yayınlanan yeni yazılım güncellemeleri ile kullanıcıların telefonlarını yavaşlatıyor ve yeni bir telefon almaya mecbur bırakıyor. 

Samsung, bu durum ile alakalı, suçlamaları ve planlanan eskime taleplerini reddettiklerini, kendilerinin telefonları yavaşlatacak bir yazılım güncellemesi yayınlamadıklarını ve bu konuyla alakalı İtalyan yetkililerle görüşmede olduklarının açıklamasını yaptı. Samsung için çıkan bu iddia sadece İtalya'dan geldi. Ancak Apple'a, dünyanın dört bir yanından şikayetler gelmişti. Ayrıca Apple'ın, yavaşlatma sorunu ile ilgili davalar halen devam ediyor. 

Etiketler: Cihazların Yavaşlaması
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