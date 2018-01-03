Samsung'tan çok önemli Galaxy Note 8 açıklaması

Galaxy Note 8 modeliyle 2017 yılının gündeminden düşmeyen Samsung'a, yıl sonunda Galaxy Note 8 için şikayetler gelmeye başlamıştı. Galaxy Note 8 modelinin şarj edilemediği ve kullanılamadığından dolayı şikayette bulunan kullanıcılara, Samsung'tan geçtiğimiz yıl yanıt gelmemişti. Samsung, bu sorun için yanıtı, 2018 yılının ilk günlerinde verdi.

Konuyla alakalı yaptığı açıklamada, Galaxy Note 8 modelinde yaşanan sorunun önceden Galaxy Note 7'de yaşanmış sorun kadar büyük olmadığını belirten Samsung, devamında da kullanıcıların, veri kurtarma riskiyle karşı karşıya kaldığını, telefon şarj edilmediği için yeniden çalıştırmak zorunda olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bir inceleme yapacaklarını belirten Samsung, bu sorunun az sayıda kullanıcılar tarafından paylaşıldığını ve sorunlu cihazların incelemesi yapıldıktan sonra detaylı bilgi yayınlayacaklarını aktardı.