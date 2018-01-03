Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Samsung'tan çok önemli Galaxy Note 8 açıklaması

Samsung'tan çok önemli Galaxy Note 8 açıklaması

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz yılın sonlarında Galaxy Note 8 modelinin şarj edilemediği ve bu yüzden kullanılamadığına dair haberler çıkmıştı. Samsung'tan konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

Galaxy Note 8 modeliyle 2017 yılının gündeminden düşmeyen Samsung'a, yıl sonunda Galaxy Note 8 için şikayetler gelmeye başlamıştı. Galaxy Note 8 modelinin şarj edilemediği ve kullanılamadığından dolayı şikayette bulunan kullanıcılara, Samsung'tan geçtiğimiz yıl yanıt gelmemişti. Samsung, bu sorun için yanıtı, 2018 yılının ilk günlerinde verdi. 

Konuyla alakalı yaptığı açıklamada, Galaxy Note 8 modelinde yaşanan sorunun önceden Galaxy Note 7'de yaşanmış sorun kadar büyük olmadığını belirten Samsung, devamında da kullanıcıların, veri kurtarma riskiyle karşı karşıya kaldığını, telefon şarj edilmediği için yeniden çalıştırmak zorunda olduklarını söyledi. 

Konuyla ilgili ayrıntılı bir inceleme yapacaklarını belirten Samsung, bu sorunun az sayıda kullanıcılar tarafından paylaşıldığını ve sorunlu cihazların incelemesi yapıldıktan sonra detaylı bilgi yayınlayacaklarını aktardı. 

 

Etiketler: Pil sorunu
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri