Samsung'dan çift ekranlı katlanabilir telefon

Bir süredir sızıntılarla karşımıza çıkan Samsung marka katlanabilir çift ekranlı akıllı telefonun patenti ortaya çıktı. Henüz adı bilinmeyen telefonun bir yüzü normal telefon gibiyken diğer yüzü ise sadece ekrandan ibaret. Telefonun menteşeli yapısı sayesinde birçok farklı kullanım modu bulunuyor. Cihaz aynı zamanda düz bir şekilde açıldığında tek ekran olarak kullanılabiliyor.

Telefonun resmi olarak ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor. Ayrıca cihazın patentinin alınması kesin çıkacağı anlamına da gelmiyor. Daha önce yine patenti ortaya çıkan ve Galaxy X kod adına sahip cihaz da bunun en büyük örneği.