Samsung yaptı! Artık hiçbir şeyiniz kaybolmayacak

Ancak Tile, düzgün çalışmak için her zaman çeşitli durumların doğru olmasını gerektirmekteydi. Samsung'un Connect Tag'i ise bu alanda oldukça büyük bir gelişmeye sahip gibi gözüküyor.

Koreli elektronik firması bu cihazı, Dar Bant Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisini kullanan ilk tüketici mobil cihazı olarak tanımlıyor ve bu teknoloji, hücresel cihazlara göre çok daha az enerji harcıyor.

Connect Tag, 4.21cm genişliğinde ve 1.19cm kalınlığında, dikkat çekmeyen beyaz, kare bir plastik olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça küçük olan bu cihazı kolaylıkla çantanıza veya cüzdanınıza saklamanız mümkün oluyor. Cihazın hem toz hem de suya dayanıklı olması sayesinde de köpeğinizin tasması gibi yerlere de yerleştirebileceğiniz anlamına geliyor.







Ancak cihazın Tile'a göre en büyük avantajı, Samsung Connect Tag'in bir başka kişinin eşleştirilmiş uygulamayı çalıştırıyor ve yakında duruyor olmasını gerektirmemesi. Bunun yerine Connect Tag, aradığınız şeyin nerede olduğunu her an belirtebilmekte ve cihaz belirlenen bir menzilin dışına çıktığında bildirim göndermek gibi kullanışlı hizmetlere de sahip.

Cihazın bataryası ise yaklaşık olarak bir hafta dayanmakta ve bu, Tile'ın bir yıllık süresine göre oldukça düşük. Ancak bir haftanın, aradığınız şeyi kaybettiğinizi fark etmenize yeterli olduğunu ummak dışında bu konuda yapılabilecek bir şey bulunmuyor. Ne yazık ki bu kısa batarya ömrünün bir diğer anlamı, giderek büyüyen düzenli olarak şarj edilmesi gereken şeyler listelerimize bir yenisinin daha eklenmesi oluyor.

chip.com.tr'nin haberine göre cihazın ne zaman satışa sunulacağı ise henüz açıklanmış değil. Samsung, cihazı bu haftanın ilerleyen zamanlarında San Francisco'daki geliştirici konferansında tanıtacak ancak sadece Güney Kore'deki tüketiciler göreceli olarak yakın bir zamanda cihazı satın alabilecek. "Seçilmiş ülkelerde" yer alan tüketicilerin ise "önümüzdeki ayları" beklemeleri gerekiyor.