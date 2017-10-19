Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen: Galaxy Note 8 ön siparişte rekor kırdı!

Galaxy Note 7 ile birlikte yaşanan batarya sıkıntısına değinen Yeğen, aslında sadece 100 kadar Galaxy Note 7 ürününde bu sorunun yaşandığını; ancak 2.5 milyona yakın cihazı geri çağırdıklarını kaydetti. Bu sorunlu cihazların ülkemize girişi ise hiç olmadı. Bu olay sonrası telefonlarını artık 8 aşamalı testten geçirdiklerini dile getiren Yeğen, endüstri standartlarının çok üstünde bir üretime geçtiklerini belirtti. Yeğen, Galaxy S8'den sonra artık pille ilgili bir sorun olmadığını, hatta şu an ısınma problemi bile yaşamadıklarını kaydetti.



En yeni telefonları Galaxy Note 8'e konuyu getiren Yeğen, ön sipariş döneminde Galaxy Note 8'in rekor kırdığına dikkat çekti ve diğer telefonlara kıyasla 10 kat daha fazla sipariş aldıklarını belirtti. Türkiye'nin Galaxy Note serisine ilgi gösterdiğini dile getiren Yeğen, dünya genelinde Galaxy Note'un en çok ABD'de sattığını, Türkiye'nin ise bu listede 4'üncü olduğunu söyledi.







Galaxy Note 8'in fiyatı sizce yüksek mi sorusuna da içtenlikte yanıt veren Yeğen'e göre bu fiyatlar gayet normal. Türkiye'de ilk etapta 5 bin TL'den satışa sunulan Galaxy Note 8'in bugün fiyatı biraz daha düşse de, yüksek fiyatı kullanıcıları fazlasıyla düşündürüyordu. Yeğen'e göre ise yurtdışından Galaxy Note 8'i getirmenin öyle çok da bir esprisi yok; zira tüketiciye olan maliyeti pek değişmiyor; yani sanıldığı gibi ucuza gelmiyor!



Yeğen, telefonun kamerasıyla ilgili şu sözleri kaydetti: "Şimdi öncelikle Note serisinde S serisine göre kamera tarafında inanılmaz derecede bir iyileştirme var, yani kamera özellikleri daha fazla var ve bu çift kamera optik zoom'lu. Karanlıkta çekilen görüntüler de hayli iyi; aynı zamanda portre modu da önemli; arka planı derinleştirip profili öne çıkarabiliyorsunuz."



Yeğen, S-Pen'le ilgili ise; "Kaleme değinmeden olmaz. S-Pen'de de yenilikler var. Galaxy Note 8'in ekranı hayli büyük; haliyle iki uygulamayı birbirine bağlama şansına sahipsiniz; peki bu ne demek? Uygulamalar ekranda yarı yarıya bölünüyor ve iki uygulamayı da birlikte tek ekranda kullanabiliyorsunuz." dedi.







7 Ekim'de başlayan ve İstinyePark'ta tüketicilerle buluşan Galaxy Studio'ya da değinen Yeğen, Galaxy Note 8'i yakından tanımak isteyenlere tecrübe yaşatmak için dev bir stant kurduklarını belirtti. Los Angeles, Madrid, Tokyo ve Dubai‘nin ardından İstanbul’a açılan Samsung Galaxy Studio, İstinye Park alışveriş merkezinde Samsung teknolojilerini deneyimlemek isteyen kullanıcıları bekliyor. Yaklaşık 125 metrekarelik bir alanı kaplayan Samsung Galaxy Studio, Galaxy Note 8’in yanı sıra pek çok farklı ürün için de deneyim alanları barındırıyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Gear Fit 2 Pro, Icon X (2018) ve Samsung Gear Sport modellerini deneyimleme imkanı da sunan Samsung Galaxy Studio, Gear VR ve Gear 360 modelleri için de ilginç deneyim alanlarına sahip. Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü ile ziyaretçilerine 4D tiyatro deneyimi sunan Galaxy Studio, spor takibi yapan modelleri için ise bisiklet ile deneyimle olanağı sunuyor.





7 Ekim tarihinde açan Samsung Galaxy Studio'nun, 28 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceğini de belirtelim.

GALAXY NOTE 8'İN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Note 8, 64 GB dahili depolamaya sahip. Tasarım olarak Galaxy S8 Plus’a benzerlikler taşıyan Galaxy Note 8, Note ailesiyle bütünleşen biraz daha keskin hatlarla farklılaşıyor. Ayrıca görünüm olarak arka tarafta bulunan 2. kamera ve S-Pen en büyük fiziksel farklılıklardan.

Donanımsal olarak Galaxy S8 modellerinde kullanılan Exynos 8895işlemcisinin güç verdiği Note 8, farklı olarak 6 GB RAM ile geliyor. Grafik işlemci tarafında Mali-G71‘e yer verilmiş. Bu grafik işlemci de başarılı bir deneyim sunuyor.

10nm üretim teknolojisiyle üretilen işlemci, ısınmadan ve çok da güç tüketmeden, performans konusunda epey başarılı.

6.3 inç büyüklüğünde 2960 x 1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLEDekranla gelen Note 8‘in ön ve arka camı Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Galaxy Note 8’in detaylarına geçiş yapmadan önce kısaca bir bilgi vermek gerekirse, 6.3 inç büyüklüğünde Quad HD bir ekrana ve Exynos 8895 yonga setine ev sahipliği yapan cihaz, Android 7.1.1 Nougat ile kutudan çıkıyor.

Galaxy Note 8 özellikleri

Ekran: 6.3 inç, QHD+, 2960 x 1440 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7 ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7

Pil: 3300 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

Boyut ve ağırlık: 162.5 x 74.8 x 8.6 mm – 195 gram