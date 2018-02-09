Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Samsung telefonlarını yanlışlıkla güncelledi!

    Samsung telefonlarını yanlışlıkla güncelledi!

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 07:18 | Son Güncelleme:

    Samsung'un Android 8.0 Oreo beta programı tamamlansa da, güncellemenin Galaxy S8 ve S8 Plus'a ne zaman geleceği henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu sırada şanslı bir kullanıcının Galaxy S7 Edge'inde güncellemeyi aldığı ortaya çıktı.

    Vietnam'da yaşayan kullanıcı, G935FXXU2ERB2 firmware sürümüne sahip güncellemeyi alarak Android Oreo 8.0'a ve Samsung Experience 9.0'a yükseldi. Sammobile, güncellemenin gerçek olduğunu ve OTA yoluyla geldiğini doğruluyor.

    Güncellemenin Galaxy S8'den önce Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için yayınlanmasının imkansız olduğunu söyleyen site, yaşananların bir hata olabileceğini düşünüyor. Siteye göre yayınlanan güncelleme, bir geliştirici sürümü olabilir veya Samsung Vietnam tarafından sızdırılmış olabilir.

    Samsung telefonlarını yanlışlıkla güncelledi

    Galaxy S7 sahiplerinin güncellemeyi ne kadar bekleyecekleri şimdilik bilinmiyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BILL GATES'İN EN BÜYÜK 10 HATASI

    Etiketler: android 8 oreo , telefon
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri