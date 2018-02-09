Samsung telefonlarını yanlışlıkla güncelledi!

Vietnam'da yaşayan kullanıcı, G935FXXU2ERB2 firmware sürümüne sahip güncellemeyi alarak Android Oreo 8.0'a ve Samsung Experience 9.0'a yükseldi. Sammobile, güncellemenin gerçek olduğunu ve OTA yoluyla geldiğini doğruluyor.

Güncellemenin Galaxy S8'den önce Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için yayınlanmasının imkansız olduğunu söyleyen site, yaşananların bir hata olabileceğini düşünüyor. Siteye göre yayınlanan güncelleme, bir geliştirici sürümü olabilir veya Samsung Vietnam tarafından sızdırılmış olabilir.





Galaxy S7 sahiplerinin güncellemeyi ne kadar bekleyecekleri şimdilik bilinmiyor.



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