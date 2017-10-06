Samsung telefonların LED bildirimi nasıl kapatılır?

Galaxy S8, S8+ ve Samsung'un telefonlarının büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi Galaxy Note 8'in de ön kısmında bildiri aldığınızda veya bataryanız azaldığında yanan bir LED ışık var. Bu özelliğin oldukça işe yarar olduğu rahatlıkla söylenebilse de, aynı zamanda Sürekli Açık Ekran (Always-On Display/AOD) ile beraber sunuluyor olması, firmanın bu özelliğin kolay bir şekilde kapatılabilmesi için bir yol sunması anlamına geliyor.

Özelliği kapatmak için ilk olarak Ayarlar menüsüne girmeniz gerekiyor. Bu menü içerisinde Ekran seçeneğinin altında LED için açma-kapama tuşuna sahip bir bölüm bulunuyor. Bu kısımdan ışığı kalıcı olarak devre dışı bırakabiliyorsunuz.





Eğer "Rahatsız etmeyin" (DND) özelliğini kullanarak Galaxy Note 8 telefonunuzu – veya diğer Android Galaxy telefonları – geceleri susturuyorsanız, ayarlar menüsünde saklı olan bir seçenek ile geceleri LED ışığı kapayabilirsiniz. Bu seçenek ile LED bildirim ışığını geceleri kapatıp, gündüzleri tekrar açılmasını sağlayabiliyorsunuz.

Bu işlem için de öncelikli olarak Ayarlar menüsüne girmeniz gerekiyor. Menü içerisinde Ses ve Titreşim kısmında "Rahatsız etme" seçeneğini açmanız gerekiyor. Sonrasında "Görsel bildirimi sakla" seçeneğinin içerisinde bulunan "Ekran kapalıyken sakla" seçeneğini açmanız gerekiyor.



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