Samsung telefonlarda Bixby tuşu nasıl kapatılır?

Eğer bir Galaxy S8 veya Note 8 telefonunuz varsa yada bu telefonlardan almak istiyorsanız, ilk dikkatinizi çekecek özelliklerden biri yeni Bixby tuşu olacaktır. Telefon ve kamera oldukça üst seviye olsa da, pek çok kişi telefonun sol kısmındaki Bixby tuşundan rahatsız olmakta.



Her ne kadar bu tuş, telefonun kişisel asistan özelliğini sık kullanan kişiler için oldukça büyük bir kolaylık olsa da, asistanı kullanmayan kişiler için her sesi kısmaya çalıştıklarında veya telefonu ceplerinden çıkartmaya çalıştıklarında yanlışlıkla tuşa basmaları anlamına gelebiliyor.

Neyse ki bu tuşu kapatmak için bir seçenek bulunmakta. Bixby'yi çalıştırarak Bixby Home sayfasında Ayarlar (Settings – sağ üst köşedeki çark simgesi) menüsüne girdiğinizde, Bibxy Tuşu (Key) seçeneğini seçerek "Hiçbir şeyi açma" (Don't open anything) seçeneğini seçmeniz gerekiyor.





Eğer Bixby'nin en yeni sürümünü kullanıyorsanız, bu işlem çok daha kolay da olabilir. Ayarlar menüsünün üst kısmında, tuşu açıp kapamanızı sağlayan bir kart var.

Bu ayarlama ile telefonunuzun ekranının sol kısmından sağa doğru çektiğinizde Bixby'yi kullanmaya devam edebiliyorsunuz ancak fiziksel tuşa bastığınızda hiçbir şey olmuyor.



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