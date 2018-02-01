Samsung telefonlarda artık bu teknolojiyi göreceksiniz!

Live Focus özelliğinden önce Selective Focus özelliği vardı. Bu özellik sayesinde tek lensli selfie kameranızla çektiğiniz fotoğraflara alan derinliği efekti uygulamak mümkündü. Özellik ayrıca odak noktasını kullanıcının seçmesine izin de veriyordu. Selective Focus özelliği Galaxy S5 ile kullanıma açılmıştı ve şimdiye dek piyasaya sürülen tüm Samsung amiral gemileri bu özellikle sevk edildi. Şimdiye dek orta seviyeli telefonlarda bu özellik olmasa da, Samsung geçtiğimiz ay Selfie Focus adlı benzer bir özelliği amiral gemisi olmayan telefonlara getirdi.

Selfie Focus, Selective Focus'un biraz basitleşmiş ama orta menzilli Galaxy'ler için geliştirilmiş bir sürümü gibi. Selfie Focus daha geniş bir telefon yelpazesini desteklese de, Selective Focus kadar iyi sonuçlar vermiyor ve maalesef istediğiniz yere odaklanma seçeneği de sunmuyor.

Daha da hayal kırılığı yaratacak bir haber ise, bu özelliğin arka kameralar için çalışmıyor olması. Ancak bunun sebebi orta ve düşük menzilli Samsung telefonların ön kameraları bazen arka kameralarından daha iyi olması olabilir.

Eğer orta seviye bir telefonda gerçek alan derinliği efekti arıyorsanız, yeni piyasaya sürülen Galaxy A8 ve A8 Plus tam sizin için olabilir.



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