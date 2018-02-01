Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Samsung telefonlarda artık bu teknolojiyi göreceksiniz!

Samsung telefonlarda artık bu teknolojiyi göreceksiniz!

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 07:22 | Son Güncelleme:

Samsung'un amiral gemisi telefonlarında kullandığı bu özellik, diğer Galaxy telefonların da standart özelliği olabilir!

Live Focus özelliğinden önce Selective Focus özelliği vardı. Bu özellik sayesinde tek lensli selfie kameranızla çektiğiniz fotoğraflara alan derinliği efekti uygulamak mümkündü. Özellik ayrıca odak noktasını kullanıcının seçmesine izin de veriyordu. Selective Focus özelliği Galaxy S5 ile kullanıma açılmıştı ve şimdiye dek piyasaya sürülen tüm Samsung amiral gemileri bu özellikle sevk edildi. Şimdiye dek orta seviyeli telefonlarda bu özellik olmasa da, Samsung geçtiğimiz ay Selfie Focus adlı benzer bir özelliği amiral gemisi olmayan telefonlara getirdi.

Selfie Focus, Selective Focus'un biraz basitleşmiş ama orta menzilli Galaxy'ler için geliştirilmiş bir sürümü gibi. Selfie Focus daha geniş bir telefon yelpazesini desteklese de, Selective Focus kadar iyi sonuçlar vermiyor ve maalesef istediğiniz yere odaklanma seçeneği de sunmuyor.

Daha da hayal kırılığı yaratacak bir haber ise, bu özelliğin arka kameralar için çalışmıyor olması. Ancak bunun sebebi orta ve düşük menzilli Samsung telefonların ön kameraları bazen arka kameralarından daha iyi olması olabilir.

Eğer orta seviye bir telefonda gerçek alan derinliği efekti arıyorsanız, yeni piyasaya sürülen Galaxy A8 ve A8 Plus tam sizin için olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: SAMSUNG'UN CESUR TELEFON TASARIMLARI

 

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri