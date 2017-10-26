Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Samsung telefonlara Android 8 Oreo güncellemesi ne zaman geliyor?

    Samsung telefonlara Android 8 Oreo güncellemesi ne zaman geliyor?

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 07:43 | Son Güncelleme:

    Samsung Türkiye'den gelen bilgiye göre Galaxy sahiplerinin beklediği güncelleme, bu tarihte hazır olacak!

    Samsung Türkiye, sabırsızlıkla beklenen Android 8.0 güncellemesini 2018'in başında yayınlamayı planladığını söyledi.

    Bilgi, Samsung Türkiye'den son haberlerin yer aldığı Guncelmiyiz'den geldi. Hangi telefon ve tabletlerin Android Oreo güncellemesini alacağı açıklanmasa da, Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'in ilk sıralarda olacağını, bu telefonları Galaxy S7'nin takip edeceğini tahmin etmek zor değil.

    Samsung telefonlara Android 8 Oreo güncellemesi ne zaman geliyor

    Samsung'un güncellemelerinin gecikebildiğini biliyoruz, bu yüzden Oreo'nun 2018'in en başında gelmesini beklemenizi önermiyoruz. Yine de firmanın güncel yazılım üzerinde çalıştığını bilmek güzel.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: ORJİNALİNİN KOPYASI 11 SOVYET BİLGİSAYARI

    Etiketler: android 8 oreo
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri