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    Samsung telefon pillerini bir bir yok ediyor!

    chip.com.tr
    08 Ağustos 2017 - 07:30Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 07:30

    Şirket, Note 7 ile yaşanan felaketin tekrarlanmaması için çok ciddi önlemler almaya devam ediyor.

    Galaxy Note 7 felaketi, Samsung için toparlaması oldukça zor bir karmaşa yarattı. Eğer cihazın pilinde bulunan hata daha önce tespit edilebilseydi Note 7'nin başarısı yıllarca geçilemeyecek bir rekor olabilirdi.

    Yaşanan fiyaskonun ardından Samsung, pillerin patlaması ve alev almasının sebebini çözebilmek için detaylı bir inceleme ve soruşturma başlattı. Hatanın kaynağını bulduktan sonra şirket gelecek pilleri için yeni bir teknoloji harikası güvenlik ve kalite kontrol sürecini devreye soktu.

    Ancak iş uygulamaya geçince şirket bu kontrol sürecinin hiç de kolay olmadığını fark etti. Hem içerden hem de dışardan binlerce çalışan kiralayan Samsung, sadece pil kalitesi ve güvenliği için yeni tesisler inşa etti ve test süreçlerini defalarca tekrar tasarladıç

    Şimdi ise Samsung her ay ürettiği pillerin yaklaşık %3'ünü testler sonucunda imha ediyor. Bu da test edilen tüm pillerin %3'ünün müşteri güvenliği için yok edildiği anlamına geliyor. Samsung, şu an üretilen her pile kendine has QR kodu atıyor, bu sayede bir arıza yaşanırsa sebebi çok daha hızlı anlaşılıyor ve arıza çok daha hızlı gideriliyor.

    Önümüzdeki bir kaç hafta içinde açıklanacak olan Galaxy Note 8'in aynı kaderi paylaşmaması için elinden geleni yapan Samsung, diğer telefonularının satışlarına bakılırsa bu başaracak gibi görünüyor.

    Etiketler: samsung , galaxy note 7 , telefon , batarya
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