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Samsung sizi kan akışınızdan tanıyacak!

Hürriyet Haber
29.01.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

Teknoloji devi Samsung'un en son aldığı patent ile kullanıcılar, kullandıkları cihazı kan akışları ile açabilecek.

Hollanda merkezli Galaxy Club sitesinden paylaşılan yeni bir patent, Samsung'un cihaz kilidi teknolojisinde, diğer akıllı telefon üreticilerinden farklı bir teknoloji üzerine çalıştığını belirtiyor. Şirketin yeni dönemde hayata geçireceği kan akışıyla cihaz kilidi teknolojisi için patent dosyasında şu sözler yer alıyor; "Neredeyse hiçbir kullanıcının arteriyel dolaşım yolu aynı değildir."

Patentte geçen diğer açıklamalara göre kullanıcı, kendi akıllı saatinin iç kısmına yerleştirilen sensörler sayesinde cihazlarının kilitlerini açabilecek. Saatin iç kısmına yerleştirilen sensörler, kullanıcının, kan akışını izleyecek. Ancak bu teknolojinin, kan akışıyla cihaz kilidi açma işleminı nasıl gerçekleştirdiğine dair bir bilgi henüz yok. 

Etiketler: Kan Akışı , Kilit Açma
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