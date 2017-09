Samsung, Panasonic ve 20th Century Fox'tan iş birliği

Üç şirketin birlikte oluşturduğu yeni HDR10+ platformu Ocak 2018’den itibaren lisanslama çalışmalarına başlayacak. Yeni şirket kaynak veriyi içerik şirketlerine, ultra-yüksek çözünürlüklü televizyon, Blu-ray disk oynatıcısı / kaydedicisi ve setüstü kutu üreticileri ile Çip-üstü-sistem (SoC) satıcılarına telifsiz olarak, uygun ücret karşılığında lisanslayacak.

Samsung Electronics Görsel Teknolojilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jongsuk Chu yaptığı açıklamada "HDR10+ platformunu evlere ve diğer mekanlara sunabilecek en ideal ortaklar hiç kuşkusuz ev eğlence içerik ve donanımında sektör lideri konumundaki bu üç şirket idi. Kendimizi televizyonların ulaştığı son teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan faydalanılabilmesine adadık. HDR10+ platformunun birinci sınıf içerik kalitesiyle kullanıcıların evde televizyon izleme deneyimini çok daha ileriye taşıyacağından eminiz" dedi.

HDR10+ gelecek nesil televizyon ekranları için en iyi izleme deneyimini sunan HDR televizyonlara göre geliştirilmiş en ileri teknoloji. HDR10+ tüm ekranlarda parlaklık, renk ve kontrast ayarlarının her sahne için otomatik olarak optimize edilmesi sayesinde eşi benzeri olmayan bir resim kalitesi sunuyor. Mevcut yineleme teknolojilerinde uygulanan statik ton eşlemesi tüm içeriğe sabit bir şekilde uygulanırken HDR10+ teknolojisinde uygulanan dinamik ton eşlemesi ise her sahnenin özel olarak geliştirilmesini, canlı bir görüntü elde edilmesini ve benzersiz bir resim kalitesine ulaşılmasını sağlıyor. Yeni geliştirilen bu görsel deneyim sayesinde izleyiciler her sahnede film yapımcısının amaçladığı atmosfere en uygun görüntü kalitesini deneyimleyebilecek.