Samsung Gear S3'ün en büyük sorunu bitiyor!

Samsung, geçtiğimiz günlerde, sadece Gear Sport modellerinde olan Tizen 3.0 güncellemesini Gear S3 için de yayınlamıştı. Gear S3, pil ömrüyle diğer akıllı saatler arasında öne çıkıyordu. Ancak yayınlanan Tizen 3.0 ile cihazda, pil sorunu oluştu. Bu sorun sonrasında oluşan şikayetleri dikkate alan Samsung, Gear S3'teki pil sorunu ortadan kaldıran 21 MB boyutundaki güncellemeyi yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde çeşitli ülkelerde sunulan bu güncelleme, artık Türkiye için de aktif hale geldi. Yeni güncellemeden yararlanmak isteyen kullanıcıların ise telefonlarındaki Gear uygulaması üzerinden indirip akıllı saatlerine kurmaları gerekiyor. Güncellemeyi kullanmaya başlayan kullanıcılar arasında ise sorun için getirilen çözüme karşı, yeni pil ömrünün güncelleme öncesi duruma göre daha iyi olduğu konuşuluyor.