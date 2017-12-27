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    Samsung Gear S3'ün en büyük sorunu bitiyor!

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 13:34 | Son Güncelleme:

    Samsung, önceden sadece Gear Sport modelinde olan Tizen 3.0 güncellemesini Gear S3 cihazlarına da getirmişti. Gear S3 en çok pil ömrü noktasında dikkat çekiyorken, Tizen 3.0 güncellemesi ile pil sorunu ortaya çıktı. Şikayetleri dikkate alan Samsung, pil sorununu ortadan kaldıran güncellemeyi yayınladı.

    Samsung, geçtiğimiz günlerde, sadece Gear Sport modellerinde olan Tizen 3.0 güncellemesini Gear S3 için de yayınlamıştı. Gear S3, pil ömrüyle diğer akıllı saatler arasında öne çıkıyordu. Ancak yayınlanan Tizen 3.0 ile cihazda, pil sorunu oluştu. Bu sorun sonrasında oluşan şikayetleri dikkate alan Samsung, Gear S3'teki pil sorunu ortadan kaldıran 21 MB boyutundaki güncellemeyi yayınladı.

    Samsung Gear S3ün en büyük sorunu bitiyor

    Geçtiğimiz günlerde çeşitli ülkelerde sunulan bu güncelleme, artık Türkiye için de aktif hale geldi. Yeni güncellemeden yararlanmak isteyen kullanıcıların ise telefonlarındaki Gear uygulaması üzerinden indirip akıllı saatlerine kurmaları gerekiyor. Güncellemeyi kullanmaya başlayan kullanıcılar arasında ise sorun için getirilen çözüme karşı, yeni pil ömrünün güncelleme öncesi duruma göre daha iyi olduğu konuşuluyor. 

    Etiketler: Yeni Güncelleme , Akıllı Saat
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