Samsung Gear Fit 2 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Samsung bugün düzenlediği özel etkinlikle uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 8’i resmi olarak tanıttı. Ancak şirketin bu etkinlikte tanıttığı tek cihaz Note 8 değildi. Güney Koreli teknoloji devi Note 8’in yanı sıra yeni akıllı saati Samsung Gear Fit2 Pro’yu da resmen tanıttı.

Gear Fit2 Pro etkinlikte tanıtılmadan birkaç saat önce ürün için hazırlanan resmi internet sayfası yayına alındı ve böylece cihaz hakkında merak edilen tüm detaylar paylaşıldı. Ayrıca akıllı saatin tasarımını net bir şekilde gösteren görüntüler de paylaşıldı.



Gear Fit2 Pro 216 x 432p çözünürlükte 1.5 inç, kıvrımlı Super AMOLED ekrana sahip. Akıllı saatin diğer özellikleri arasında GPS,200 mAh batarya ve 4 GB depolama alanı bulunuyor. Cihaz, Samsung’un TizenOS işletim sistemini kullanıyor. Gear Fit2 Pro, 50 metreye kadar suya dayanıklı.

Samsung’un yeni akıllı saati ayrıca yaptığınız aktivitiyi tespit edip kayıt altına alan yeni özelliği ile dikkat çekiyor. Böylece fitness takibi yaparken; koşma, yürüme veya yüzme gibi farklı aktiviteler otomatik olarak kayıt altına alınacak.