MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Samsung Gear Fit 2 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

    Samsung Gear Fit 2 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 07:54Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 07:54

    Samsung bugün düzenlediği etkinlikte Galaxy Note 8’in yanı sıra yeni akıllı saati Samsung Gear Fit2 Pro’yu da resmen tanıttı.

    Samsung bugün düzenlediği özel etkinlikle uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 8’i resmi olarak tanıttı. Ancak şirketin bu etkinlikte tanıttığı tek cihaz Note 8 değildi. Güney Koreli teknoloji devi Note 8’in yanı sıra yeni akıllı saati Samsung Gear Fit2 Pro’yu da resmen tanıttı.

    Gear Fit2 Pro etkinlikte tanıtılmadan birkaç saat önce ürün için hazırlanan resmi internet sayfası yayına alındı ve böylece cihaz hakkında merak edilen tüm detaylar paylaşıldı. Ayrıca akıllı saatin tasarımını net bir şekilde gösteren görüntüler de paylaşıldı.
    Samsung Gear Fit 2 tanıtıldı İşte tüm özellikleri
    Gear Fit2 Pro 216 x 432p çözünürlükte 1.5 inç, kıvrımlı Super AMOLED ekrana sahip. Akıllı saatin diğer özellikleri arasında GPS,200 mAh batarya ve 4 GB depolama alanı bulunuyor. Cihaz, Samsung’un TizenOS işletim sistemini kullanıyor. Gear Fit2 Pro, 50 metreye kadar suya dayanıklı.

    Samsung’un yeni akıllı saati ayrıca yaptığınız aktivitiyi tespit edip kayıt altına alan yeni özelliği ile dikkat çekiyor. Böylece fitness takibi yaparken; koşma, yürüme veya yüzme gibi farklı aktiviteler otomatik olarak kayıt altına alınacak.

    Etiketler: samsung , akıllı bileklik , Samsung Gear Fit2 Pro
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri