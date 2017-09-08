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    Samsung Gear Fit 2 Pro Türkiye'de satışa çıkıyor

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 14:15 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 14:15

    Samsung’un yeni giyilebilir spor takip bandı Samsung Gear Fit 2 Pro, ön siparişe açıldı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Gear Fit 2 modelinin bir üst sürümü olan bu cihaz, özellikle yeni eklenen yüzme özellikleriyle sporseverlerin dikkatini çekiyor.

    Samsung’un yeni giyilebilir spor takip bandı Samsung Gear Fit 2 Pro, n11.com üzerinden ön siparişe açıldı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Gear Fit 2 modelinin en son sürümü olarak dikkat çeken bu cihaz, 799 TL’den ön siparişe açıldı. Donanım açısından Gear Fit 2’nin tüm artılarına sahip olan ürün, su sporları özellikleriyle de öne çıkıyor.

    Samsung Gear Fit 2 Pro, 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı yapısı ve yüzme verilerini takip eden yeni uygulaması Speedo ile de öne çıkıyor. 1,5 inç boyutundaki kavisli AMOLED ekranı ve dahili GPS özelliği ile öne çıkan ürün, yeni geliştirilmiş kayış ve tokasıyla çok daha dayanıklı konforlu bir spor aksesuarı olma özelliğine de sahip.

    3-4 günlük batarya ömrüyle teknoloji ve spor meraklılarının beğenisini kazanan Samsung Gear Fit 2 Pro, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle geliyor. 

    Etiketler: samsung , akıllı bileklik , Samsung Gear Fit 2 Pro
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