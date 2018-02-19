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    Samsung Galaxy Tab S4 geliyor: İşte özellikleri

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 07:12 | Son Güncelleme:

    Samsung cephesinde herkes önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus tanıtım etkinliğine odaklanırken, şirketin MWC 2018‘de tanıtımını gerçekleştireceği yeni üst seviye tableti Galaxy Tab S4 ortaya çıktı.

    Samsung’un yeni amiral gemisi tableti SM-T835 model numarası ile GFXBench veritabanına dahil oldu. GFXBench kayıtlarında tabletin hangi işlemciden güç aldığı açıklanmazken, cihazda Adreno 540 grafik biriminin yer aldığı görülüyor.

    Bu kapsamda Galaxy Tab S4 modeline Qualcomm’un geçtiğimiz yıl adını sıkça duyduğumuz Snapdragon 835 işlemcinin güç vereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 4 GB RAM’in yer aldığı cihaz kullanıcılara 64 GB dahili depolama alanı sunacak.

    Samsung Galaxy Tab S4 geliyor: İşte özellikleri

    10.5 inç büyüklüğünde olan ve 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan bir ekranın yer alacağı cihaz, 12 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile birlikte gelecek.

    shiftdelete'in haberine göre Full HD video kayıt imkanı sunan tablet Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkacak. Bunun yanı sıra Galaxy Tab S4’ün, telefon görüşmelerine ve hücresel bağlantıya imkan tanımak için bir SIM kart yuvasına ev sahipliği yapacağı düşünülüyor.

    Etiketler: samsung , tablet , mobil dünya kongresi , galaxy tab s4
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