Samsung Galaxy S9'un canlı görüntüleri yayınlandı!

Samsung'un gelecek amirali Galaxy S9 hakkında neredeyse 1 yıldır sürmekte olan sızıntılar devam ediyor. Telefon tanıtılana kadar da bu durum sürecek. Ancak yeni ortaya çıkan bu sızıntı, diğerlerine oranla daha heyecanlandırıcı. Zira Galaxy S9, bir videoda açık açık görüntülenmiş.

Ortaya çıkan videodaki telefonun Galaxy S9 olduğu iddia ediliyor. Sanal klavyenin duyarlılığına karşın yapılan bir test için kaydedildiği söylenen videoda, telefonun tasarımı ve ekran çerçevesiyle hemen hemen Galaxy S8'e benzediği açıkça görülüyor.









Samsung'un yeni amirali Galaxy S9'un çok yakında başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılması bekleniyor. Bu videodaki telefonun, Galaxy S9 olup olmadığını o zamana kadar bilemeyeceğiz elbette. Ancak bugüne kadar sızıntılardan aldığımız haberler, tanıtılan ürünlerle pek az farklılık gösterdiğinden, gerçek olma ihtimali yüksek.



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