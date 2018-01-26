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Samsung Galaxy S9'un canlı görüntüleri yayınlandı!

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 06:34 | Son Güncelleme:

Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'nde duyuracağı yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'la ilgili yeni bir gelişme var. Galaxy S9'un video görüntüsü ortaya çıktı.

Samsung'un gelecek amirali Galaxy S9 hakkında neredeyse 1 yıldır sürmekte olan sızıntılar devam ediyor. Telefon tanıtılana kadar da bu durum sürecek. Ancak yeni ortaya çıkan bu sızıntı, diğerlerine oranla daha heyecanlandırıcı. Zira Galaxy S9, bir videoda açık açık görüntülenmiş.

Ortaya çıkan videodaki telefonun Galaxy S9 olduğu iddia ediliyor. Sanal klavyenin duyarlılığına karşın yapılan bir test için kaydedildiği söylenen videoda, telefonun tasarımı ve ekran çerçevesiyle hemen hemen Galaxy S8'e benzediği açıkça görülüyor.

Samsung Galaxy S9un canlı görüntüleri yayınlandı

Samsung'un yeni amirali Galaxy S9'un çok yakında başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılması bekleniyor. Bu videodaki telefonun, Galaxy S9 olup olmadığını o zamana kadar bilemeyeceğiz elbette. Ancak bugüne kadar sızıntılardan aldığımız haberler, tanıtılan ürünlerle pek az farklılık gösterdiğinden, gerçek olma ihtimali yüksek.

Videoyu izlemek için tıklayın.

Etiketler: galaxy s9 plus
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