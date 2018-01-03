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Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus yan yana!

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 12:52 | Son Güncelleme:

Çok sayıda kullanıcının beklediği Samsung'un yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın ön ve arka yüzlerinin yan yana görüldüğü fotoğrafları sızdırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9 ve S9 Plus ile ilgili birçok bilgi sızdırılmıştı. Ama ilk defa iki telefonun yan yana gözüktüğü fotoğraflar yayınlandı. Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus yan yana durduğu bu fotoğraflarda telefonların şık tasarımları dikkat çekti.

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus yan yana

Telefonların şık tasarımlarının yanı sıra arka tarafındaki kameralarda dikkat çekti. Samsung Galaxy S9'un arka tarafında tek bir kamera yer alırken, Samsung Galaxy S9 Plus'ın arkasında çift kamera yer alıyor. Samsung Galaxy S9'un 5.8 inçlik bir ekranı bulunuyor. Samsung Galaxy S9 Plus ise 6.2 inçlik bir ekrana sahip. Telefonların Samsung tarafından ne zaman resmi tanıtımının yapılacağı ise henüz bilinmiyor.

Etiketler: Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın özellikleri
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