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Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus bu renklerde olacak!

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9 ve S9 Plus'ın lansman renk seçenekleri ortaya çıktı. Alışılmışın dışında renk seçenekleri bulunuyor.

Güney Kore merkezli şirketin yeni amiral gemilerinin tanıtımı yaklaştıkça cihaz ile ilgili sızıntılarda artmaya başladı. Çoğu özelliği sızıntılarla bilinen telefonun, renk seçenekleri de sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın siyah gri ve mavi renk seçeneklerinin yanında alışılmışın dışında renk seçenekleri ile de geleceği görülüyor. Cihazın yeni renk seçeneği ise Leylak Moru. Leylak Moru renk seçeneğine sahip Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus modellerinin  hem arka hem de ön tarafı görüntülendi.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus bu renklerde olacak

 

 

Alışılmışın dışındaki renkler kullanıcılar tarafından olumlu bir etki topluyor. Buna en büyük örnek Apple ile birlikte kullanılmaya başlayan "Altın Rengi"  gösterilebilir. Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın lansman renkleri olarak Mercan Mavisi, Leylak Moru, Titanyum Grisi ve Gece Siyahı renk seçenekleri seçilmiş.

Etiketler: Samsung , Samsung Galaxy S9 , Samsung Galaxy S9 Plus , Renk seçenekleri
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