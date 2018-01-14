Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ne zaman çıkacak?

Galaxy S9'lar bir aksilik olmazsa Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza çıkacak. Peki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus nasıl olacak?

Kutuda görünene göre Galaxy S9’da beklediğimiz gibi 5.8 inç ekran, IP 68 su ve toza dayanıklılık sertifikası, iris tarayıcı, kablosuz şarj ve dahası bulunuyor. F1.5 / F2.4 aralığında 12 MP’lik bir kamerayla gelen cihaz, değişken diyafram açıklığına sahip gibi görünüyor. Diğer taraftan cihazda, Sony’nin 960 FPS yavaş çekim moduna cevap verecek olan “Super Slow-mo” özelliği yer alıyor. “AKG tarafından ayarlanmış Stereo Hoparlör”, 64 GB hafıza, 4GB RAM ise cihazdaki diğer özellikler. Ayrıca burada yazmasa da telefonda Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga seti olacağını da biliniyor.





Galaxy S9’un yeni sızıntısı Reddit üzerinden geldi. Telefonu gösteren bir görüntü, cihazın selefi ile karşılaştırıldığında alt kısmında daha ince çerçeve olduğu görülüyor. Görüntünün analizi, bunun bir ekran görüntüsü olduğuna işaret ediyor ve orijinal kaynak bilinmediğinden, güvenilirliği şüpheli kalıyor.

Ve yeni görüntü S8’e benzer bir çerçeve ile cihazın geleceği söylentilerini doğruluyor. Ancak alt çerçeve Galaxy S8'e göre biraz daha ince. Bunun yanı sıra, sol tarafta Bixby düğmesi olduğu da görülebiliyor.