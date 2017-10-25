Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus nasıl olacak?

Tasarım olarak Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile hemen hemen aynı olacağı konuşulan yeni serinin modüler bir tasarıma sahip olacağı kısa süre önce iddia edilmişti. Bilindiği üzere Lenovo’nun Moto Z ve Essential Phone halihazırda bu özelliğe destek veriyor. Modüler bir yapı sunan Lenovo Moto Z arkasında yer alan 12 adet pin ve mıknatıs sayesinde Moto Mods adı verilen modüler aksesuarlar bağlanabiliyor. Bu modüller arasında Moto Insta-share isimli projektör, Moto Shells kapaklar ve şarj imkanı sunan JBL SoundBoost and Power Pack bulunuyor.

Telefondaki yetenekleri artıran bu modüllerin benzerinin Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9+ modellerinde de kullanılacağı iddia ediliyor. Çerçevesiz ekranıyla fark yaratmasını beklediğimiz seride dikkat çekici özelliklerden birinin parmak izi sensörü olacağı belirtiliyor. Telefonda parmak izi sensörünün ana ekrana entegre edileceği söyleniyor. Hatırlanacağı üzere daha önce ortaya çıkan haberlerde iPhone X’te de parmak izi sensörünün ana ekranda yer alacağı belirtilmişti.





Gelen son haberlere göre Galaxy S9, 2.960×1.440 piksel çözünürlüklü 5,8 inç Super AMOLED ekrana, Galaxy S9+ ise 6,2 inçlik ekrana sahip olacak. 6,2 inçlik modelde çözünürlük değerinin 5,8 inçlik modelle aynı olacağını söyleyelim. DCI-P3 ve sRGB/Rec.709 desteğiyle telefonların geniş renk yelpazesi sunacağı da dile getiriliyor. HDR desteğiyle birlikte telefonlardaki ekranın görsel şölen sunacağını belirtebiliriz.

Log'un haberine göre Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 845 veya Exynos 9810 işlemcisiyle satışa sunulacak telefonlarda Snapdragon 845 işlemcili modelin LTE Cat. 18’e destek vereceği ifade ediliyor. LTE Cat. 18 sayesinde telefonların 1.2 Gbps internet hızına ulaşabileceği söyleniyor. Yeni modellerin satış fiyatları henüz belli değil. Ancak telefonların satış fiyatının Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+’tan daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Galaxy S8’in yurt dışındaki fiyatının 750 dolar, Galaxy S8+’ın fiyatının ise 850 dolar olduğunu hatırlatalım.