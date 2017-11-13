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    Samsung Galaxy S9 Mini gelebilir

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 15:04 | Son Güncelleme:

    Samsung, yeni telefon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Markanın,  Galaxy S9 ve S9+ öncelikli olsa da Galaxy S9 Mini içinde hazırlık yaptığı söyleniyor.

    Güney Koreli şirket, Galaxy Note 8’i tanıttıktan sonra rotasını Galaxy S9 ve S9+’a çevirmiş durumda. Çıkan sızıntılara göre Samsung’un, 5 inç büyüklüğünde, sonsuz ekrana sahip bir telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Sızdırılan bilgiler içerisinde telefondan S9 Mini olarak bahsedilmiyor. Ancak Samsung’un sonsuz ekranı, amiral gemisi serilerinin dışına çıkarmadığı biliniyor. Bu yüzden telefonun Galaxy S9 Mini olduğu tahmin ediliyor.

    Samsung Galaxy S9 Mini gelebilir

    Bu durum Galaxy A serisinin 2018 model telefonlarıyla değişebilir. Samsung Galaxy S serisinde “mini” versiyonlarına Galaxy S8 ve S8+ ile ara vermişti. Galaxy S9 ve S9+ telefonlarının 2018’in ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Galaxy S9 Mini, 2018’in ilk çeyreğinden sonra resmiyet kazanabilir.

    Etiketler: Samsung Galaxy S9 Mini , Samsung Galaxy S9 Mini çıkış tarihi
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