Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Samsung Galaxy S8'lere Android 8 Oreo güncellemesi geldi!

    Samsung Galaxy S8'lere Android 8 Oreo güncellemesi geldi!

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 07:20 | Son Güncelleme:

    Samsung'un amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, Android 8.0 güncellemesini bu ülkede almaya başladı!

    Galaxy S8 kullanıcılarının beklediği gün sonunda geldi. Android 8.0 Oreo güncellemesi, Almanya'daki Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'lara dağıtılıyor.

    Samsung'un söz verdiği gibi güncellemeyi ilk olarak beta testi yapan kullanıcılar alıyorlar. Nougat sürümündeki normal kullanıcıların ise güncellemeyi 24 saat sonra almaya başlamaları bekleniyor.

    Samsung Galaxy S8lere Android 8 Oreo güncellemesi geldi

    Final sürümün yayınlanması, beta aşamasının kapatılmasının ardından neredeyse iki hafta sonra gerçekleşti. Bugün yayınlanan güncelleme, Almanya'daki Galaxy S8 Plus için G955XXU1CRAP firmware sürümüyle geliyor. 487MB boyutundaki güncelleme, en son çıkan Şubat 2018 güvenlik yamasını içeriyor.

    chip.com.tr'nin haberine göre Oreo güncellemesi, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için birçok yenilik içeriyor. Samsung Experience kullanıcı arayüzünün yeni sürümüyle gelen güncelleme, telefonunuzun daha hızlı çalışmasını da sağlayabilir. Bununla birlikte bu hızın birkaç ay sonra korunup korunmayacağını zaman gösterecek.

    Etiketler: samsung , telefon , android oreo 8 , güncelleme , galaxy s8
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri