Samsung Galaxy S8'lere Android 8 Oreo güncellemesi geldi!

Galaxy S8 kullanıcılarının beklediği gün sonunda geldi. Android 8.0 Oreo güncellemesi, Almanya'daki Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'lara dağıtılıyor.

Samsung'un söz verdiği gibi güncellemeyi ilk olarak beta testi yapan kullanıcılar alıyorlar. Nougat sürümündeki normal kullanıcıların ise güncellemeyi 24 saat sonra almaya başlamaları bekleniyor.





Final sürümün yayınlanması, beta aşamasının kapatılmasının ardından neredeyse iki hafta sonra gerçekleşti. Bugün yayınlanan güncelleme, Almanya'daki Galaxy S8 Plus için G955XXU1CRAP firmware sürümüyle geliyor. 487MB boyutundaki güncelleme, en son çıkan Şubat 2018 güvenlik yamasını içeriyor.

chip.com.tr'nin haberine göre Oreo güncellemesi, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için birçok yenilik içeriyor. Samsung Experience kullanıcı arayüzünün yeni sürümüyle gelen güncelleme, telefonunuzun daha hızlı çalışmasını da sağlayabilir. Bununla birlikte bu hızın birkaç ay sonra korunup korunmayacağını zaman gösterecek.