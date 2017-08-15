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    Samsung Galaxy S8 Plus'a önemli güncelleme

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 11:03Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 13:09

    Samsung Galaxy S8 Plus için kapsamlı bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme ekran parlaklığından hata gidermelerine kadar birçok konuyu içine alıyor.

    Samsung tarafından Galaxy S8 Plus için güncelleme yayınlandı. Güncelleme Samsung Galaxy S8’in bazı eksiklikleri için yayınlanmış görünüyor. Birçok yenilikle gelen bu güncellemenin boyutu ise 600 MB oldu.

    Yayınlanan güncellemede öncelikle otomatik parlaklık kontrolü konusunda iyileştirmeler yapıldı. Samsung Galaxy S8 Plus’ın bilgisayar bağlantı istikrarı da güncelleme ile gelen iyileştirmeler arasında. Arka plan işlevlerini geliştirme amacıyla yayınlanan bu güncelleme ile performans ve hata giderme gibi konularda da iyileştirmeye gidildi. Ayrıca cihaza Aylık Google güvenlik yaması uygulaması getirildi. Yeni güvenlik yaması sayesinde telefonun güvenlik seviyesi de arttırılmış oldu.

    600 MB boyutunda olan bu yeni güncelleme Türkiye’de ki cihazlar için de kullanılabilir durumda.

    Etiketler: samsung , galaxy S8 plus , akıllı telefon , güncelleme , teknoloji
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