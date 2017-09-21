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    Samsung Galaxy S8 Active'in ekranında şaşırtan sorun

    chip.com.tr
    21.09.2017 - 09:22 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 09:23

    Samsung'un dayanıklı olmasıyla öne çıkan telefonu Galaxy S8 Active, ilginç bir şikayetle karşı karşıya!

    Geçen ay ABD'de gerçeğe dönüşen Galaxy S8 Active, güçlü gövdesiyle ve "çizilmeye dayanıklı" ekranıyla birçok kullanıcı için ideal bir telefon. Ancak bu etkileyici özelliklerin bir kısmı, gösterişten ibaret olabilir.

    Galaxy S8'i ABD'nin mobil sağlayıcılarından AT&T'den alanlar, telefonun 5,8 inç'lik "çizilmeye dayanıklı" ekranının çok kolay çizildiğini söylüyorlar. Kullanıcılara göre bu "çizilmeye dayanıklı" ekran, cepteyken bile kolayca hasar görebiliyor. Bunun ekranı sağlamlaştırmada kullanılan laminasyon teknolojisinden (diğer telefonlardaki ekranlardan daha yumuşak bir madde) kaynaklandığı söyleniyor.

    Motorola, Moto Z2 Force'un "çizilmeye dayanıklı" ShatterShield ekranında da benzer bir teknoloji kullanıyor. Bu ekran çizilip hırpalandığında firma, ekranı 30 dolara değiştiriyor. Eğer Samsung da benzer bir program başlatmazsa, Galaxy S8 Active sahipleri ekranı çizikler arasından görmeye alışmak zorunda kalabilir.

    Etiketler: samsung , galaxy s8 active , telefon
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