Samsung, yeni GALAXY Mega ile geniş ekran ve taşınabilirliğin rahatlığını, akıllı uygulamalarla bir araya getiriyor.



İstanbul, 10 Temmuz 2013 - Samsung Electronics, GALAXY Mega’da geniş ekranın kullanım rahatlığını ve görüntü kalitesini, maksimum taşınabilirlik ile bir araya getiriyor. Fotoğraf ve videolar için ideal görüntüleme ortamı sunan GALAXY Mega, ultra ince dizaynı ile benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor.



Samsung Galaxy Mega ile geniş ekranda multimedya keyfi

Samsung, GALAXY Mega ile kullanıcılara geniş ekranı sayesinde tablet rahatlığını da yaşatıyor. Mobil deneyimi maksimuma çıkaran akıllı ve kullanışlı işlevleri kullanıcılarına sunan Samsung, taşınabilirlik ve iletişim açısından çok elverişli boyutlara sahip olan GALAXY Mega istediğiniz her yerde, yüksek görüntü kalitesinde oyun oynamanıza, film izlemenize ya da internette dolaşmanıza olanak tanıyor.

GALAXY Mega, çoklu pencere ve uygulamalar arası çoklu işlev gibi popüler akıllı telefon ve tablet özelliklerini bir arada sunuyor. Yatay mod desteğine sahip 6.3 inçlik HD LCD ekranıyla GALAXY Mega internette sörf, video izleme ve SNS gibi farklı uygulamalar için, sıra dışı bir geniş ekran deneyimi yaşatabiliyor.



GALAXY Mega, en iyi ofis arkadaşınız

Samsung GALAXY Mega e-posta ve Office uygulamalarıyla iş hayatınızda da size büyük kolaylık sağlıyor. E-posta, mesajlar, dosyalarım, ‘S Memo’, ‘S Planner’ ve pek çok benzer uygulamanın çalışmasına izin veren çoklu ekran, verimliliği artırırken, ‘Air View’ özelliği de kullanıcıların e-postalarındaki bilgilerin, galerilerindeki fotoğrafların ve hızlı arama listelerindeki kişilerin ön izlemesine olanak sağlıyor.

En yeni Android 4.2 Jelly Bean ile çalışan Samsung GALAXY Mega, çift çekirdekli işlemciye sahip. Favori uygulamalar, müzikler, videolar ve fotoğrafların depolanmasının yanı sıra, dahili hafızaya ek olarak 64GB’a kadar genişletilebilen ek hafıza olanağı bulunuyor. Cihazların gelişmiş yazılımları aynı zamanda daha verimli işlemci kullanımı ile artırılmış pil ömrü sağlayarak kullanıcılara daha uzun telefon görüşme süresi ve daha uzun multimedya kullanımı sağlıyorlar.



Hayatı zenginleştiren sosyal özellikler

‘Group Play’ özelliği aynı Wi-Fi ağına bağlı 8 cihaza kadar zahmetsiz içerik paylaşımı sağlıyor. ‘Samsung WatchON’ özelliği daha kusursuz bir TV deneyimi için cihazın kızılötesi uzaktan kumandaya dönüşmesini sağlarken, televizyonda ne olduğuna kolaylıkla bakabilme olanağı tanıyor. ‘Samsung Link’ özelliği ise fotoğraf, video, not veya müziği kolaylıkla televizyon, tablet ve bilgisayara iletilmesini sağlıyor.

GALAXY Mega, ‘Drama Shot’ (hareketli bir objenin art arda çekilen fotoğraflarını tek karede bir araya getirme), ‘Sesli Fotoğraf’ (çekim sırasında ortamdaki müzik ve diğer sesleri 9 saniye boyunca kaydetme), ‘Zengin renk,’ ‘Spor’ ve benzeri modlarla kullanılabilen, geliştirilmiş 8 mega piksellik arka kamera ve 1,9 mega piksellik ön kamera ile donatıldı. ‘S Travel’ özelliği seyahat bilgileri, yerel rehberler ve kaynaklar sunarken, ‘Hikaye Albümü’ özelliği ise özel albüm oluşturma, özel anları zaman tüneli ile tek yerde kaydetme, konum kaydı yapılmasını sağlıyor.



Samsung Electronics Hakkında

Dünyanın lider teknoloji markası Samsung Electronics olarak hedefimiz tüm insanlar için yeni olanaklar yaratmak. Aralıksız sürdürdüğümüz yenilik ve buluşlarımızla, televizyon, akıllı telefon, bilgisayar, yazıcı, dijital fotoğraf makinesi, video kamera, beyaz eşya, LTE sistemleri, tıbbi cihazlar, yarı iletkenler ve LED çözümler dünyalarını şekillendirmeye devam ediyoruz. Dünya çapında 79 ülkede, 236.000 çalışanımız bulunmakta ve yıllık satışımız 187.8 milyar USD’yi aşmaktadır.Ayrıntılı bilgi için samsung.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz