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    Samsung Galaxy J7'lere dev Android güncellemesi

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 06:39 | Son Güncelleme:

    Samsung Galaxy J7 Prime Android Nougat güncellemesi nihayet ülkemizde kullanıma sunuldu. Samsung’un ülkemizde en fazla rağbet gören telefonlarının başında gelen Galaxy J7 Prime böylelikle ilk büyük güncellemesine kavuşmuş oldu.

    Ülkemizde henüz yayımlanan güncellemeyi OTA (şebeke) ya da Kies/Smart Switch üzerinden indirebilirsiniz. Dilerseniz Galaxy J7 Prime telefonunuzda “Ayarlar > Telefon hakkında > Sistem güncellemelerini” yolunu izleyerek Android 7.0 güncellemesini sorgulatabilirsiniz.

    Güncellemenin beraberinde getirdiği en önemli yeniliğin yeni arayüz olduğunu söyleyebilir. Güncelleme neticesinde telefon daha modern bir kullanıcı arabirimi sunmaya başlıyor. En son güvenlik yamalarını da içeren güncelleme ayrıca hata düzeltmeleri, kararlılık, sistem geliştirmeleri, daha gelişmiş bildirim ayarları, pil kullanımında optimizasyonlar, yenilenen Ayarlar menüsü ve daha birçok gelişmeyi beraberinde getiriyor.

    Samsung Galaxy J7lere dev Android güncellemesi

    Güncellemeyi indirmek için Wi-Fi bağlantısını kullanmanızı öneriyoruz. Yükleme işlemi içinse pilinizin %50’nin üzerinde olması her zaman için önerilir.

    Not: Galaxy J7 Prime Android 7.0 Nougat Türkiye güncellemesine ait firmware (yazılım) dosyası SamMobile sitesinde yayınlandı.

    Etiketler: google
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