Samsung Galaxy J7'lere dev Android güncellemesi

Ülkemizde henüz yayımlanan güncellemeyi OTA (şebeke) ya da Kies/Smart Switch üzerinden indirebilirsiniz. Dilerseniz Galaxy J7 Prime telefonunuzda “Ayarlar > Telefon hakkında > Sistem güncellemelerini” yolunu izleyerek Android 7.0 güncellemesini sorgulatabilirsiniz.

Güncellemenin beraberinde getirdiği en önemli yeniliğin yeni arayüz olduğunu söyleyebilir. Güncelleme neticesinde telefon daha modern bir kullanıcı arabirimi sunmaya başlıyor. En son güvenlik yamalarını da içeren güncelleme ayrıca hata düzeltmeleri, kararlılık, sistem geliştirmeleri, daha gelişmiş bildirim ayarları, pil kullanımında optimizasyonlar, yenilenen Ayarlar menüsü ve daha birçok gelişmeyi beraberinde getiriyor.





Güncellemeyi indirmek için Wi-Fi bağlantısını kullanmanızı öneriyoruz. Yükleme işlemi içinse pilinizin %50’nin üzerinde olması her zaman için önerilir.

Not: Galaxy J7 Prime Android 7.0 Nougat Türkiye güncellemesine ait firmware (yazılım) dosyası SamMobile sitesinde yayınlandı.